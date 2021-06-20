لبنان

إخماد حريق في طيردبا

Lebanon 24
20-06-2021 | 12:18
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أخمد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية- مركز طيردبا التطوعي حريقاً شب في حقل أشجار وأعشاب يابسة في بلدة طيردبا.
 
وأتت النيران على مساحة واسعة من الاعشاب وبعض الاشجار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
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طيردبا

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