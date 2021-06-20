إخماد حريق في طيردبا

أخمد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية- مركز طيردبا التطوعي حريقاً شب في حقل أشجار وأعشاب يابسة في بلدة طيردبا.

وأتت النيران على مساحة واسعة من الاعشاب وبعض الاشجار، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".