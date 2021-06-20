أبي خليل لجعجع: هل أنت موافق على كلام بري وممارسات الحريري؟

غرد النائب سيزار ابي خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعرف انك معوّد تتهرّب من الأجوبة بس بحب اسألك ليش ما علّقت على مطالبة جبران باللامركزية الادارية الموسعة وفق الطائف... وبالمناسبة هل انت موافق على كلام بري وممارسات الحريري بضرب صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ع فكرة بتتذكر اوعا خيّك؟".