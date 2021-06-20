لبنان

"المخابرات" توقف مروجي مخدرات في الغبيري والشويفات

Lebanon 24
20-06-2021 | 20:29
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المشرفية – الغبيري، كلاً من (ح.ق) و(س.م)، لإقدامهما على ترويج المخدرات، وقد ضبطت بحوزتهما كمية من المخدرات ‏‏(حشيشة الكيف، كوكايين، باز الكوكايين) وسكيناً وهاتفين خلويين ومبلغاً مالياً.‏
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة صحراء الشويفات (م.ز) لإقدامه على تعاطي ‏المخدرات وترويجها، وضبطت بحوزته مظاريف من الكوكايين، مادة الباز كوكايين، ومبلغاً مالياً ‏وسكيناً.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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