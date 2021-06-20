لبنان

بعد تحرك سريع.. إنقاذ شبان في صيدا بعد تعطل يختٍ بهم وسط البحر

Lebanon 24
20-06-2021 | 20:34
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن زورق وحدة الانقاذ البحري، تمكن من سحب اليخت الذي كانت على متنه مجموعة من الشبان والشابات، مقابل شاطئ صيدا - الزهراني.
 
وعلى الفور، تم نقل اليخت الى مرفأ صيدا، وافيد ان جميع من كانوا على متنه بصحة جيدة.

وكان اليخت تعرض لعطل أثناء رحلته ما استدعى إطلاق نداءات استغاثة.
 
من جهتها، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بياناً سردت فيه تفاصيل الحادثة، وجاء فيه: "عمل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة 20:00 من تاريخ اليوم الواقع في 20/6/2021 على إنقاذ عشرين مواطناً ومواطنة كادوا أن يواجهوا خطر الغرق خلال رحلة بحرية على متن زورق سياحي في منطقة الزهراني".
 
وأضاف البيان: "وفي التفاصيل انطلق الزورق صباحاً من ميناء الضبية وعلى متنه 20 مواطناً ومواطنة في رحلة سياحية الى منطقة صور. وخلال سلوكهم طريق العودة وعند وصول الزورق الى منطقة الزهراني،  طرأ عطل مفاجئ وبدأت المياه تتسرب إلى داخله وكاد ان يغرق. وفي هذه الاثناء، ورد اتصال استغاثة الى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة  18:00، وعلى الفور توجه عناصر من وحدة الانقاذ البحري الى الموقع المحدد وباشروا فوراً بافراغ الزورق من المياه ليتم سحبه الى ميناء صيدا والتأكد من سلامة كل فرد من الذين كانوا على متنه". 
 
وختم البيان: "تجدر الاشارة الى ان سرعة تدخل عناصر وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني  حالت دون غرق الزورق والحفاظ على سلامة المواطنين".
 
 
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