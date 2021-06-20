قطع طريق البداوي .. ماذا يجري؟

عمد عدد من المحتجين على قطع طريق البداوي بالشاحنات عند نقطة الاكومي بالاتجاهين.



وقد عملت وحدات الجيش اللبناني على فتح طريق المصفاية لتسهيل مرور السيارات.



فيما تشهد الطريق بالاتجاهين زحمة سير خانقة.