لبنان

قطع طريق البداوي .. ماذا يجري؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 14:15
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عمد عدد من المحتجين على قطع طريق البداوي بالشاحنات عند نقطة الاكومي بالاتجاهين.

وقد عملت وحدات الجيش اللبناني على فتح طريق المصفاية لتسهيل مرور السيارات.

فيما تشهد الطريق بالاتجاهين زحمة سير خانقة.
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