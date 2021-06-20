أبو زيد: المشكلة أبعد من حكومة

غرد النائب السابق امل ابو زيد عبر "تويتر" كاتبا: "‏وضع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النقاط على الحروف في اطلالته اليوم، فحدد ما هو المقبول وما هو المرفوض وكشف النوايا الدفينة لدى البعض وأن المشكلة أبعد من حكومة…لا للوقت الضائع نعم للشراكة الحقيقية والمناصفة الفعلية."