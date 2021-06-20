فريد البستاني: الحديث عن المثالثة خطير جداً

أوضح النائب فريد البستاني ان "العقدة ليست مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هذا فضلاً عن أنه يحق لرئيس الجمهورية ميشال عون المشاركة في تسمية كل الوزراء".وفي حديث لقناة "الجديد" أضاف البستاني: "الحديث عن المثالثة خطير جداً وهو خروج عن روحية الطائف".ورداً على سؤال حول السجال المستمر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر: "أناشد التيار والقوات العودة إلى طاولة الحوار وأرفض السجال والطرف الثاني يستخدم الشعبوية".