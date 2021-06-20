لبنان

هل زار تيمور جنبلاط سوريا؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 22:10
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نفى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفه الخبر الذي انتشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى دمشق، مؤكدا ان هذا الخبر عارٍ من الصحّة، جملةً وتفصيلاً.
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تيمور جنبلاط

سوريا

الحزب التقدمي الاشتراكي

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