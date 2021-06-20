هل زار تيمور جنبلاط سوريا؟

نفى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفه الخبر الذي انتشر عن زيارة قام بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى دمشق، مؤكدا ان هذا الخبر عارٍ من الصحّة، جملةً وتفصيلاً.