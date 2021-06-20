لبنان

خروقات إسرائيلية جديدة للبنان.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
20-06-2021 | 16:05
A-
A+
Doc-P-835143-637598273032613899.jpg
Doc-P-835143-637598273032613899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20/6/2021 الساعة 1,20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 5 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق المياه المذكورة.

وعند الساعة 6,06، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة 4 دقائق.

وعند الساعة 6,57، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 4 دقائق.

وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
 
 
وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش التالي: ""بتاريخ 20/6/2021 الساعة 8,55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولا حتى البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10,05 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:59 | 2021-06-20
17:28 | 2021-06-20
17:21 | 2021-06-20
17:04 | 2021-06-20
17:03 | 2021-06-20
16:54 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website