خروقات إسرائيلية جديدة للبنان.. هذا ما أعلنه الجيش

وفي بيان آخر، أعلنت قيادة الجيش التالي: " "بتاريخ 20/6/2021 الساعة 8,55، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب باتجاه الشمال وصولا حتى البترون، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 10,05 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.



تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 20/6/2021 الساعة 1,20، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار ولمدة 5 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق المياه المذكورة.وعند الساعة 6,06، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 259 مترا ولمدة 4 دقائق.وعند الساعة 6,57، أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة 4 دقائق.وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".