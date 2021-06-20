سجال على الهواء بين منسق إعلام "المستقبل" وسكارليت حدّاد.. ماذا حصل؟ (فيديو)

شهدت حلقة "وهلق شو" عبر قناة "الجديد" سجالاً حاداً بين منسق الإعلام في "تيار المستقبل" عبد السلام موسى والصحافية سكارليت حدّاد، وذلك بعدما وصف الأول النائب جبران باسيل بـ"فرخ فتنة".

واعترضت حدّاد على ما قاله موسى، وسعت إلى مغادرة الاستديو، إلا أن الإعلامي جورج صليبي حاول ثنيها عن ذلك، طالباً منها البقاء لتوضيح وجهة نظرها.

وفي كلمة لها، قالت حداد أن "عليكم أن تحترموا الناس الذين يمثلهم جبران باسيل".

وبعد ذلك، وافقت حداد على البقاء في الاستديو واستكمال الحوار.