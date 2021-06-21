تسريب معلومات

لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".