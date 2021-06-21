لبنان

تسريب معلومات

Lebanon 24
21-06-2021 | 00:04
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لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائر الأوروبي في تصريحاته الصحفية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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