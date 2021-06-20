لبنان

العقوبات الفرنسية

Lebanon 24
20-06-2021 | 21:25
A-
A+
Doc-P-835168-637598482206218211.jpg
Doc-P-835168-637598482206218211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنتقد جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، قرار باريس بابلاغ الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف حراك باريس.
المصدر: النهار
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:04 | 2021-06-20
23:00 | 2021-06-20
23:47 | 2021-06-20
23:40 | 2021-06-20
23:39 | 2021-06-20
23:35 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website