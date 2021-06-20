العقوبات الفرنسية

تنتقد جهات لبنانية سياسية عدة من التي تعتبر نفسها غير معنية بالعقوبات الفرنسية، قرار باريس بابلاغ الاجراءات العقابية الى من يعنيهم الامر من دون الاعلان عن الاسماء في ما يشبه عملية المقايضة ما فرض العقوبات او القبول بما تبقى من المبادرة الفرنسية وهي اجراءات باتت اقرب الى القصاص المدرسي وتضعف حراك باريس.