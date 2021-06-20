في مواجهة العلّية

يسعى نواب "التيار الوطني الحر" بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد.