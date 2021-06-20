لبنان

في مواجهة العلّية

Lebanon 24
20-06-2021 | 21:27
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يسعى نواب "التيار الوطني الحر" بشراسة داخل اللجان النيابية المشتركة لإبعاد جان العلية عن رئاسة هيئة الشراء العام؛ وقد نجحوا في الجلسة الأخيرة بتمرير نص بأن تكون رئاسته مؤقتة؛ ومعركتهم الأربعاء المقبل هي تجريد الهيئة من صلاحياتها خلال الفترة المؤقتة لان لديهم مخاوف جدية من قيام العلية بالادعاء عليهم في العشرات من الصفقات متى أصبحت لديه هذه الصلاحية بموجب القانون الجديد.
المصدر: النهار
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