لبنان

تحصين الطائفة

Lebanon 24
20-06-2021 | 21:28
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يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات.
المصدر: النهار
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طائفة

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