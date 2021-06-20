تحصين الطائفة

يتوقّع أن يُعقد لقاء يضمّ قيادات سياسية في إحدى الطوائف منقسمة بين معسكرين، لبحث بعض الاستحقاقات التي تهم تلك الطائفة وضرورة تحصين وضعها في هذه المرحلةس بمعزل عن التباينات والاختلافات.