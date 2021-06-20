الى الشمال در

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Lebanon 24
20-06-2021 | 21:30
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لا يهتم المعنيون بالشأن السياسي والامني لازدياد الحوادث الفردية في عاصمة الشمال التي تشهد مزيدا من التوترات والصدامات والجرائم.
المصدر: النهار
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