26
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ابتزاز رجال أعمال
Lebanon 24
21-06-2021
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.
المصدر:
نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
21/06/2021 11:06:28
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني مقطوع من البنزين على الطريق العام.. هذا ما حصل معه (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني مقطوع من البنزين على الطريق العام.. هذا ما حصل معه (صور)
21/06/2021 11:06:28
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الاسرائيلية أطلقت 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
القوات الاسرائيلية أطلقت 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوكالة الوطنية)
21/06/2021 11:06:28
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي أطلق 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوطنية للاعلام)
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي أطلق 4 عيارات نارية باتجاه الاراضي اللبنانية فوق آلية عائدة لبلدية عديسة كانت تقوم بري الاشجار بالقرب من الجدار (الوطنية للاعلام)
21/06/2021 11:06:28
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صيرفة
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
06:00 | 2021-06-20
20/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
10:15 | 2021-06-20
20/06/2021 10:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
06:23 | 2021-06-20
20/06/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
13:58 | 2021-06-20
20/06/2021 01:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:50 | 2021-06-21
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
04:00 | 2021-06-21
باسيل يلتف على مبادرة بري.. ام على النظام؟
03:36 | 2021-06-21
نقابة مياه لبنان الشمالي ناشدت المنظمات الدولية مساعدة موظفيها للاستمرار في تقديم الخدمات
03:33 | 2021-06-21
انقلاب سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد القلمون
03:29 | 2021-06-21
مشهد يتكرر يوميا.. اشكال أمام محطة محروقات في طرابلس (صورة)
03:29 | 2021-06-21
إشكال وإطلاق نار على باب "النافعة" - طرابلس
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact