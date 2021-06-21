لبنان

ابتزاز رجال أعمال

Lebanon 24
21-06-2021 | 04:31
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تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.
المصدر: نداء الوطن
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