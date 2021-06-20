تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.