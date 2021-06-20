تخوف من الاهراءات

باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً.

