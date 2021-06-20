لبنان

تخوف من الاهراءات

Lebanon 24
20-06-2021 | 21:32
A-
A+
Doc-P-835173-637598487559704801.jpg
Doc-P-835173-637598487559704801.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
ضبط شحنة من ملايين حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت.. ووجتها السعودية (صور)
lebanon 24
21/06/2021 07:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فهمي من مرفأ بيروت: وجهة الشحنة كانت إلى جدّة في السعودية وأطلب من كافة الدول الثقة بلبنان
lebanon 24
21/06/2021 07:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فهمي يصل الى مرفأ بيروت لضبط كمية من الكبتاغون معدة للتصدير الى السعودية
lebanon 24
21/06/2021 07:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو الاهراءات في مرفأ بيروت: للمشاركة في الاضراب
lebanon 24
21/06/2021 07:47:56 Lebanon 24 Lebanon 24

اهراءات القمح

مرفأ بيروت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:04 | 2021-06-20
23:00 | 2021-06-20
23:47 | 2021-06-20
23:40 | 2021-06-20
23:39 | 2021-06-20
23:35 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website