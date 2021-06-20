لبنان

الحريري أسير تصفية الحسابات؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 21:36
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تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه.
المصدر: نداء الوطن
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