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لبنان
الحريري أسير تصفية الحسابات؟
Lebanon 24
20-06-2021
|
21:36
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تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه.
المصدر: نداء الوطن
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سعد الحريري
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