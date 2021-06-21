لبنان

باسيل ينسف مبادرات تأليف الحكومة ويدفع لعقد طاولة حوار

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:03
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كتبت " نداء الوطن": أطل "أكثر الرجال بغضاً في لبنان"، وفق تصنيف صحيفة "ذا تايم" الأميركية، رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على اللبنانيين والعالم بإحداثياته الجديدة ليفرض خريطة طريق "إيرانية" للحل الحكومي، وينسف سائر المبادرات الخارجية والداخلية لتأليف الحكومة عبر تجيير ملف "تحصيل حقوق المسيحيين" للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله شخصياً، باعتبار أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري "مش نزيه" كوسيط، وبقية القيادات و"المرجعيات الروحية" المسيحية غير مؤتمنة على هذه الحقوق لأنها "اعتادت على السكوت والخضوع"، في إشارة واضحة من باسيل إلى تصنيفه البطريرك الماروني بشارة الراعي في خانة القوى المتخاذلة عن الدفاع عن حقوق المسيحيين.

عملياً، أطاح رئيس "التيار الوطني الحر" في إطلالته المتلفزة أمس بمبادرة بري الحكومية واستعاض عنها بمحاولة "دق إسفين" بين نصرالله ورئيس المجلس النيابي "من خلال التلطي خلف عباءة الأول في سبيل استهداف الثاني"، بحسب تعبير مصادر سياسية رأت أنّ باسيل بكلامه هذا "أكد المؤكد وعقّد المعقد"، معتبرةً أنه "ذهب بعيداً في عملية قلب الطاولة على تشكيلة الـ24 وزيراً تحت شعار أنّ صيغة الـ888 تختزن "مثالثة مقنّعة"، وصولاً إلى إعادة الأمور إلى مربعها الأول عبر المطالبة بأن تشمل المداورة حقيبة المالية، وبإقرار مهلة دستورية لا تتجاوز الشهر للرئيس المكلف للتأليف ورئيس الجمهورية للدعوة إلى استشارات التكليف".

وفي خلاصة طرحه لمخارج الحلول للأزمة الحكومية القائمة، بدا واضحاً أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" يدفع باتجاه توجيه الرئاسة الأولى الدعوة إلى عقد طاولة حوار تعيد تعويمه بعد إقصائه عن طاولة مجلس الوزراء، قائلاً: "طبعاً بدّنا نكون إلى الطاولة ومش بإذن من حدا"، راسماً جدول أعمال الحوار العوني بدءاً "من حل مشكلة الحكومة" وصولاً إلى "الاتفاق على النظام السياسي وعلى الخيارات الكبرى بما يخصّ تموضع لبنان".
 
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