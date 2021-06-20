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لبنان
باسيل ينعى الحكومة... ويفتح معركة "الاقتتال" النيابية
Lebanon 24
20-06-2021
|
23:09
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كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": يشي التصعيد الذي اعتمده باسيل بوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالدرجة الأولى، بأن لا حكومة في المدى المنظور، اذ قال باسيل إن "السيد حسن استعان بدولة الرئيس برّي كصديق له ليقوم بمسعى حكومي (وليس بمبادرة لأن لا عناصر لهذه المبادرة او على الأقل ما منعرفها ولا مرّة تبلّغناها). ولكن منعتبره مسعى وجهد مشكور اذا كان متوازن وعادل، يعني اذا كان في "وسيط نزيه"، وبيصير غير مرغوب فيه، اذا طلع منحاز ومسيء لنا، متل ما تظهَّر مؤخراً". ثم طالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتحديد المهل والغاء كل استنسابية بموضوع طرح القوانين واقرارها وغيره.
وما يزيد من هذا الاحتمال هو دفع رئيس "التيار الوطني الحر" باتجاه تفعيل حكومة تصريف الأعمال وكأنها باقية إلى أجل غير محدد من خلال تنفيذ خطتها الاصلاحية التي ضربت من قلب البيت العوني لا من خارجه.
يحاول باسيل ملء الفراغ الحاصل بإطلاق حملات شدّ العصب المسيحي، وأبرزها الكلام عن "معركة الوجود"، وقد تجاهل الرجل أنّ معركة الوجود السياسي لا استثمار ولا معنى لها اذا ما كان الوجود الديموغرافي مهدداً، وهو ما يحصل راهناً بسبب النزيف البشري الحاصل لا سيما في أوساط الطبقة الوسطى التي تشكّل دينامو المجتمع، ومن دون أن يوضح كيف لهذا الوجود أن يصير مصاناً اذا حصل فريقه على عشرة وزراء، وهو الذي سبق له أن وضع في جيبه أكثر من ثلث معطل وفي أكثر من حكومة.
تحدث عن طاولة حوار وطني، بعد كل الانتقادات التي وجهها إلى معظم القوى السياسية، مع العلم أنّ بعض العونيين كانوا يتحدثون عن توجه لدى رئيس الجمهورية للدعوة إلى هذه الطاولة، لكنه عدل عن الفكرة بعد الاشتباك السياسي الذي وقع مع رئيس المجلس.
باختصار، انتقل باسيل من التبرير والدفاع الى الهجوم بعنوان "مسيحي" سواء بوجه "القوات" أو في ما يتصل بصلاحيات رئيس الجمهورية، التي يعتقد المطلعون على مفاوضات "الطائف" أنه محق في طرحها وهي باتت اشكالية شديدة التعقيد في التأليف، وتفتح باب تعديل النظام على مصراعيه. ولكن بالنتيجة، لا حكومة في المدى القريب.
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