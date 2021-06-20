لبنان

عون لبوريل: ما الذي يمنع الحريري من التشكيل ولماذا يمضي الوقت في السفر؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 23:09
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كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": إستفسر مسؤول الاتحاد الاوروبي عن الاسباب التي تعيق تشكيل الحكومة لينقل الاجواء الى الاتحاد الذي سيناقش خلال اجتماعه اليوم على مستوى وزراء الخارجية الملف اللبناني بتفاصيله.

سؤال تمنى عون لو يسأله بوريل للحريري "ما الذي يمنعه من التشكيل ولماذا يمضي الوقت في السفر" مقدماً وجهة نظره لما حصل، "كنت متفائلا بتشكيل الحكومة ولكن تبين للأسف ان الرئيس المكلف سعد الحريري غير جاهز لأسباب لم يفصح عنها. حاولت كثيراً لكنه تصرف بما يوحي انه لا يريد او لا يستطيع ان يشكل، قد يكون السبب بحثه عن رضى السعودية وخوفه من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وهو يرفضه كعدد من المسؤولين غيره ويعرقلون الاصلاحات التي كلما طرحتها يتجاوزون الامر".

تبين من سياق النقاشات أن معوقات تشكيل الحكومة في ذهن الموفد الاوروبي مرتبط بتمسك رئيس الجمهورية بوزيرين مسيحيين قبل ان يوضح له عون ان "المشكلة هي في الاصلاحات الضرورية التي يرفضها كبار المسؤولين"، متمنياً "لو يساعدنا الاتحاد الاوروبي باجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة مصير الاموال التي تمّ تهريبها من لبنان، وقد فتحت اربع دول تحقيقاً مع حاكم مصرف لبنان لهذا الغرض". متابعاً "أمنح كل الفرص لتشكيل الحكومة ولا أتدخل بملفات هي في يد القضاء ولا اتهم احداً، وأؤكد لك أنني لا أريد الثلث المعطل ولكني اريد ان يحترم الحريري دوري وصلاحياتي فلا يرمي لي الاسماء ويذهب، بل أن نجلس ونناقش التفاصيل ونشكل الحكومة بالتوافق".

وما لم يقله بوريل وكشفت عنه مصادر واسعة الاطلاع ان فرنسا تبذل جهدها بالتعاون مع الاميركيين لتفعيل مسألة العقوبات بحق المسؤولين اللبنانيين، ولذا هو حضر مستغيثاً يقول للمسؤولين ساعدونا على تجنب هذه الكأس المرة التي قد لا تحقق في حال فرضت الا مزيداً من التعقيد للحلول، وهو ما تبلغه بوريل ذاته.
المصدر: نداء الوطن
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