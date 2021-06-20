لبنان

حردان بعد اجتماع دمشق مع المقداد لممثلي كتل 8 آذار: لتفعيل التعاون اللبنانيّ السوريّ

Lebanon 24
20-06-2021 | 23:09
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عطفا على ما ذكره " لبنان 24" امس ، كتبت " البناء" انه عُقِد في دمشق اجتماع حول التعاون الاقتصادي المشترك بين لبنان وسورية وسبل تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين البلدين حضره وزير الخارجية السورية فيصل المقداد والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب اللبناني عضو كتلة حركة أمل النيابية علي حسن خليل، عضو كتلة حزب الله النيابيّة النائب حسين الحاج حسن، الوزير السابق صالح الغريب ممثلاً الحزب الديموقراطي اللبناني، وبطرس فرنجية ممثلاً تيار المردة. وتمّ البحث في شؤون تهمّ الدولتين.

 

قال حردان بعد الاجتماع لقناة الميادين: «النقاش دار حول كيفية مساهمة سورية ولبنان وتعاونهما المشترك بما يخفف معاناة المواطنين ومواجهة تحديات الحصار والوضع الاقتصاديّ الخانق.

 

وأكد حردان ضرورة أن تضطلع الحكومة اللبنانية بدورها ومسؤولياتها وأن تشكل لجاناً للبحث مع الحكومة السورية في تفعيل الاتفاقات المبرمة بين الدولتين.

 

المصدر: البناء
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