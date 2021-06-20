باسيل يستعين بـ"صديق": على الحريري التأليف أو الرحيل

كتبت "الاخبار": فيما دعت مصادر في 8 آذار إلى انتظار رد فعل أمل وحزب الله على موقف باسيل، ليبنى على الشيء مقتضاه، بمعنى التعامل معها إيجابياً بوصفها مسعى للحل أو مسعى لحشر حليفه، أكدت مصادر في التيار الوطني الحر أن كلام باسيل «ليس حشراً لحليفه الذي يتفهم كل اعتباراته، وواضح أننا نستعين بصديق»، وقد «آن الأوان لإقناع سعد الحريري بالتأليف أو بالرحيل».