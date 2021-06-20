لبنان

مساعدة عاجلة للجامعة الأميركية

Lebanon 24
20-06-2021 | 23:29
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تلقّت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت مساعدة مالية كبيرة قدّرت بنحو مئة مليون دولار تصرف على دفعات، بما سمح لإدارة الجامعة المباشرة خلال وقت قريب ببرنامج جديد لرواتب العاملين، وفق قاعدة تراعي الأقدميّة والتراتبيّة، وتسمح بدفع 20 في المئة من الراتب بالدولار الأميركي (وفق سعر السوق)، ونحو 15 في بالمئة بالدولار البنكي (وفق سعر 3900 ليرة) وبقية الراتب بالليرة اللبنانية، على أن لا تقل قيمة الدولارات عن 250 لأصغر العاملين، وتخصيص دعم خاص لعدد من كبار الأساتذة والأطباء، ما يحول دون هجرة المزيد منهم. ( الاخبار)

المصدر: الأخبار
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