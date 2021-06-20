مستشفى الشرق الأوسط تحوّل إلى مستوصف متهالك.. هل يخسر القطاع الطبّي دوره الإقليمي؟

كتب زاهي ابراهيم في "الأخبار":على أرض الواقع، وبعد الانهيار الفادح في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وانكماش عائدات الأطباء، انطلقت عجلة هجرة الأسماء الطبية اللامعة والممرّضين أصحاب الخبرة الطويلة إلى القارتين الأميركية والأوروبية، ونحو دول الخليج المتطلّع نحو التميّز والمتعطّش للكادر الطبي المميّز، ما أدى إلى خلخلة الهيكلية التشغيلية لمعظم مستشفيات لبنان. كما أن نقص الاعتمادات لدى مصرف لبنان، واهتزاز الجهات الضامنة، إن لم نقل انهيارها، أفضى إلى نقص في السيولة المالية اللازمة لاستيراد المعدات الطبية والأدوية. والمشكلة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل المواد الأولية اللازمة لتشغيل المختبرات، وهذا ما دفع العديد من مستشفيات العاصمة إلى تبنّي سياسة تقشف تمتنع بموجبها عن إجراء الفحوصات الخارجية غير الضرورية، بغية توفيرها لمن هم أكثر حاجة داخل المستشفى، ولا سيما في أقسام العناية الفائقة.

من هنا، بتنا داخل أزمة استنزفت القطاع الطبي ودفعته نحو التخلّي عن اللقب الإقليمي الأسمى، والذي حظي به بعد سنوات عديدة من التفاني والتعب، وبات الآن شغلنا الشاغل الاكتفاء بمن وبما وجد، رافعين شعار «جود من الموجود»، أقلّه لحفظ ماء الوجه على الصعيد المحلي. والسؤال الذي يطرح نفسه متحسّراً: هل تحوّل مستشفى الشرق الأوسط إلى مستوصف متهالك لا يكاد يلبّي حاجات أبنائه؟