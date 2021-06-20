بالأسماء.. هذه تفاصيل أقساط الجامعات الكبرى في لبنان

كتبت باولا عطية في "نداء الوطن": " تكشف مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" أنّ " الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) لم ترفع أقساطها وحسب بل فرضت الدفع بالـ "فريش دولار" بعد ان كان الدفع يتم وفق سعر منصة الـ3900 ليرة للدولار، فلا شيكات مصرفية تنفع ولا الدفع حسب سعر السوق الموازية أو منصة المركزي ينفع". فيما يبدأ قسط الطالب في الفصل الواحد بحسب المصادر من 6000 دولار أي ما يعادل الـ 90 مليون ليرة وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء".وكذلك أبلغت "جامعة القديس يوسف (USJ) طلابها برفع الأقساط الجامعية بدءاً من الفصل الثاني بنسبة 50%".من جهتها تطالب جامعات أخرى طلابها بتسديد القسط المكسور عليهم قبل نهاية هذا العام محذرة من احتمال رفع الأسعار وفق سعر منصة المركزي ((sayrafa على معدل قدره 12000 ليرة للدولار الواحد.ليصبح قرار الجامعة الأميركية وما حمله من تداعيات على الطلاب، نقطة في بحر القرارات الإدارية لنظرائها من الجامعات الخاصة. فيما تغرق بدورها في دعاوى قضائية أقامها الطلاب ضد الجامعة الأميركية بعد أن أبلغتهم في رسالة إلكترونية بأنّ 3 آذار (الفائت) هو الموعد النهائي لتسديد الأقساط للفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق سعر المنصة الإلكترونية وأن أي تخلف عن الدفع بعد هذا التاريخ سيعرّض الطالب لإلغاء مقرّراته والفصل من الجامعة.هذا وأبقت جميع الجامعات الخاصة على الدفع بالدولار للطلاب الأجانب.وفي مقابل موجة دولرة الأقساط التي تمدّ بتياراتها الماكرة لتطال أكبر عدد من الجامعات، قرار بالإبقاء على الدفع على سعر الصرف القديم أي 1516 – 1517 ليرة للدولار، أبطاله جامعة الروح القدس الكسليك (USEK) وجامعة الأنطونية (UA) وجامعة الحكمة (SAGESSE) والبلمند (ALBA) وجامعة سيدة اللويزة (NDU) وذلك مراعاة لظروف الطلاب المادية وللوضع الاقتصادي الصعب من جهة، مبقية على نظام التعليم عن بعد من جهة ثانية في محاولة لخفض نفقاتها من تكاليف تشغيلية (الكهرباء والمحروقات، مياه، أجرة عمال نظافة، ورق للامتحانات...)، وتكاليف النشاطات الجامعية (ندوات، معارض، مهرجانات...).