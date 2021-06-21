26
o
بيروت
34
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أوقف في الميناء وبحوزته مسدس
Lebanon 24
21-06-2021
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "أ. ع" من التبعية السورية في مدينة الميناء دوار بيستاشيو وهو مطلوب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتخلل عملية التوقيف اطلاق نار في الهواء وعثر بحوزته على مسدس. واحيل الموقوف مع المسدس المضبوط الى الجهات المختصة.
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
06:00 | 2021-06-20
20/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
10:15 | 2021-06-20
20/06/2021 10:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
Lebanon 24
مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل
06:23 | 2021-06-20
20/06/2021 06:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
13:58 | 2021-06-20
20/06/2021 01:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:50 | 2021-06-21
حكومة سياسية برئاسة الحريري؟
04:01 | 2021-06-21
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني باشرت بأخذ عينات مياه من قنوات الري التابعة لها وتحليلها
04:00 | 2021-06-21
باسيل يلتف على مبادرة بري.. ام على النظام؟
03:36 | 2021-06-21
نقابة مياه لبنان الشمالي ناشدت المنظمات الدولية مساعدة موظفيها للاستمرار في تقديم الخدمات
03:33 | 2021-06-21
انقلاب سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد القلمون
03:29 | 2021-06-21
مشهد يتكرر يوميا.. اشكال أمام محطة محروقات في طرابلس (صورة)
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 11:09:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact