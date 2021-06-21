أوقف في الميناء وبحوزته مسدس

اوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "أ. ع" من التبعية السورية في مدينة الميناء دوار بيستاشيو وهو مطلوب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتخلل عملية التوقيف اطلاق نار في الهواء وعثر بحوزته على مسدس. واحيل الموقوف مع المسدس المضبوط الى الجهات المختصة.