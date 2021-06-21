زيارة بوريل: "تسريبات وبطولات ع مد النظر"

لم ينتظر المسؤولون اللبنانيون مغادرة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب ‏رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل بيروت، لبدء "حفلة التسريب والتسريب المضاد" حول اهداف زيارته والمحادثات التي اجراها، رغم ان الموفد الاوروبي كان اطلق من القصر الجمهوري السبت الفائت رسالة شديدة الوضوح مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية ‏لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها.

وقبيل مغادرته امس قال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: "العقوبات هي ‏احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو‎".

ابرز التسريبات من المقرات الرسمية والمرشح "للنفي كالعادة" جاء من قصر بعبدا ، حيث قالت "مصادر رئيس الجمهورية" ان الرئيس عون قال لدوريل" بضرورة التوقف عن اعطاء دروس في مكافحة الفساد بينما كل اموال المودعين اللبنانيين هربت الى المصارف الاوروبية، فاذا كنتم صادقين فليتم فضح المهربين واعادة الاموال المنهوبة الى اصحابها بدل التباكي على حقوقهم".

كما كانت المصادر نفسها سرًبت بعد لقاء عون- دوريل ان الموفد الاوروبي" لم يتحدث خلال الاجتماع عن العقوبات"، رغم انه اسهب في شرح هذه المسألة في بيانه واجابته على اسئلة الصحافيين بعد اللقاء.

ونقلت شخصيات على علاقة بدوريل التقته خلال زيارته انه صدم للتبادل العنيف للاتهامات بين المسؤولين الذين التقاهم عن اسباب عدم تأليف الحكومة.