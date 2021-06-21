لبنان

هذا ما ستعمل عليه نقيبة الممرضات والممرضين الجديدة

Lebanon 24
21-06-2021 | 02:13
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أكدت نقيبة الممرضات والممرضين الجديدة ريما ساسين في حديث لإذاعة "صوت لبنان" أن الهجرة مشكلة عالمية يعاني منها كل القطاع التمريضي في العالم وخاصة في لبنان في ظلّ الوضع الصعب.
ولفتت الى أنها ستعمل على التخفيف من هجرة الممرضات والممرضين من لبنان من خلال تحسين بيئة العمل في المستشفيات من حيث دوام العمل، والزيادات
والعلاوات ومكافآت الخدمة، وبدل النقل، والرتب والرواتب، وإجازات الأعياد، إضافة الى التعويض العائلي، والتأمين الصحي وخصوصاً سنّ التقاعد.
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