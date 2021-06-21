لبنان

اليكم طقس اوّل أيام الصيف

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:18
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

في التفاصيل، طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)

الإثنين: قليل الغيوم، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية واستقرار في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات .


الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .


الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.


الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات .


- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 12 الى 25 درجة، في الداخل من 13 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 35 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل ، ومتوسط مساء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 75%
- حال البحر: متوسط الموج
حرارة سطح الماء: 25 درجة
- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,27
- ساعة غروب الشمس: 19,52
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