لبنان

مشهد يتكرر يوميا.. اشكال أمام محطة محروقات في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
21-06-2021 | 10:29
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تتكرر الإشكالات يوميا أمام محطات الوقود نتيجة تهافت المواطنين لتزويد سياراتهم بمادة البنزين حيث وقع إشكال بين عدد من المواطنين أمام محطة "Apec" في منطقة جبل محسن في طرابلس وتطور الإشكال إلى تضارب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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