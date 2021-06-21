مشهد يتكرر يوميا.. اشكال أمام محطة محروقات في طرابلس (صورة)

تتكرر الإشكالات يوميا أمام محطات الوقود نتيجة تهافت المواطنين لتزويد سياراتهم بمادة البنزين حيث وقع إشكال بين عدد من المواطنين أمام محطة "Apec" في منطقة جبل محسن في طرابلس وتطور الإشكال إلى تضارب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".