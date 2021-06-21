إشكال وإطلاق نار على باب "النافعة" - طرابلس

وقع إشكالٌ صباح اليوم تخلّله إطلاق نار على باب النافعة - طرابلس ولم يفد بأنه تمّ تسجيل إصابات، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات أن الإشكال وقع بسبب السمسرات التي يقوم بها عدد من الأشخاص.