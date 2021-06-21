28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إشكال وإطلاق نار على باب "النافعة" - طرابلس
Lebanon 24
21-06-2021
|
03:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكالٌ صباح اليوم تخلّله إطلاق نار على باب النافعة - طرابلس ولم يفد بأنه تمّ تسجيل إصابات، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات أن الإشكال وقع بسبب السمسرات التي يقوم بها عدد من الأشخاص.
مواضيع ذات صلة
رئاسة مجلس الوزراء: الظروف الاستثنائية الصعبة والتاريخية التي يمرّ بها لبنان تستدعي استنفاراً وطنياً وتنازلات من كل الأطراف لتشكيل حكومة لديها الصلاحية لاستئناف التفاوض الذي كانت الحكومة قد بدأته مع صندوق النقد الدولي، على قاعدة خطة التعافي التي وضعت
Lebanon 24
رئاسة مجلس الوزراء: الظروف الاستثنائية الصعبة والتاريخية التي يمرّ بها لبنان تستدعي استنفاراً وطنياً وتنازلات من كل الأطراف لتشكيل حكومة لديها الصلاحية لاستئناف التفاوض الذي كانت الحكومة قد بدأته مع صندوق النقد الدولي، على قاعدة خطة التعافي التي وضعت
21/06/2021 13:59:18
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرق الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس مهنئاً بإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة ومؤكداً على تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة
Lebanon 24
أبرق الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس مهنئاً بإعادة انتخابه أميناً عاماً للأمم المتحدة ومؤكداً على تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة
21/06/2021 13:59:18
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وجّه الرئيس عون إلى الرئيس الإيراني المنتخب الشيخ ابراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة ومؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية
Lebanon 24
وجّه الرئيس عون إلى الرئيس الإيراني المنتخب الشيخ ابراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة ومؤكداً على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية
21/06/2021 13:59:18
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير بعد لقائه الرئيس عون: الهلال الكويتي بصدد زيادة مساعداته للبنان وإرسال شحنات من حليب للأطفال وأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة
Lebanon 24
رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير بعد لقائه الرئيس عون: الهلال الكويتي بصدد زيادة مساعداته للبنان وإرسال شحنات من حليب للأطفال وأدوية لمعالجة الأمراض المزمنة
21/06/2021 13:59:18
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
النافعة
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
Lebanon 24
قتله عنصر في قوى الامن برصاصتين.. هذا ما حصل في بعلبك!
10:15 | 2021-06-20
20/06/2021 10:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر الدولار.. كم سجّل في السوق الموازية؟
13:58 | 2021-06-20
20/06/2021 01:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق كبير وسيارات إطفاء.. ماذا يحصل في الروشة؟ (فيديو وصور)
Lebanon 24
حريق كبير وسيارات إطفاء.. ماذا يحصل في الروشة؟ (فيديو وصور)
07:08 | 2021-06-20
20/06/2021 07:08:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يستعين بـ"صديق".. والا الذهاب الى "الفيدرالية"
Lebanon 24
باسيل يستعين بـ"صديق".. والا الذهاب الى "الفيدرالية"
08:00 | 2021-06-20
20/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:50 | 2021-06-21
اجتماع لهيئة الاشراف على الانتخابات
06:44 | 2021-06-21
رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة لن تتقاعس عن تخفيف الأزمة.. و"تعويمها" لا يستند لأي معطى دستوري
06:37 | 2021-06-21
حركة امل: لضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الاعمال بمهامهم
06:19 | 2021-06-21
جعجع للرئيسين عون ودياب: عليكما اتخاذ قرار سريع وفوري
06:11 | 2021-06-21
في بيروت... حريق محل ومستودع أدوات تنظيف وتعقيم (صور)
06:10 | 2021-06-21
تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 13:59:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact