اكدت مصادر مطلعة انه ، وبعيدا عن الضجيج الاعلامي، بدأ حديث جدي داخل الاروقة السياسية عن ضرورة الذهاب الى تشكيل حكومة سياسية تتمثل فيها القوى والاحزاب بشكل مباشر.

وقالت المصادر "ان لا حكومة انتخابات حاليا، لكن في الوقت نفسه فإن حكومة التكنوقراط ستكون قاصرة عن مواكبة التطورات السياسية والاستحقاقات الكبرى التي تواجه لبنان خصوصا وان الحكومة المقبلة يجب ان تأخذ قرارات اقتصادية وسياسية كبرى، في موضوع اعادة النازحين السوريين والانفتاح على سوريا، والاستثمارات الروسية المقترحة، العلاقة مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الانهيار الاقتصادي".

وبناءً على ما تقدم ، تضيف الاوساط، "يجب البحث عن كيفية تشكيل حكومة سياسية برئاسة الحريري او برئاسة غيره لتتصدى للمرحلة المقبلة".