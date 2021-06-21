لبنان

وزني التقى وفدا من متقاعدي قوى الأمن والبحث تناول موضوع الطبابة المرتبط بهم

Lebanon 24
21-06-2021 | 04:19
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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من متقاعدي قوى الأمن الداخلي برئاسة العميد بسام الأيوبي، وتم البحث في موضوع الطبابة المرتبط بهم.


وأبدى وزني " تفهمه لمطالبهم"، وفق مكتبه الاعلامي. 
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