وزني التقى وفدا من متقاعدي قوى الأمن والبحث تناول موضوع الطبابة المرتبط بهم

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من متقاعدي قوى الأمن الداخلي برئاسة العميد بسام الأيوبي، وتم البحث في موضوع الطبابة المرتبط بهم.





وأبدى وزني " تفهمه لمطالبهم"، وفق مكتبه الاعلامي.