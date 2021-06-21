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لبنان
مفتشو وزارة الاقتصاد جالوا في محطات الوقود بجزين وسطروا محاضر ضبط بحق المخالفين
Lebanon 24
21-06-2021
|
04:36
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جال مفتشو وزارة الاقتصاد بمؤازرة عناصر من مديرية امن الدولة (مكتب جزين) في محطات الوقود في منطقة جزين، وسطروا محاضر ضبط بحق المخالفين.
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