لبنان

سوريا تسعى لاجراء مصالحة حزبية!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2021 | 05:16
A-
A+
Doc-P-835290-637598747559072972.jpg
Doc-P-835290-637598747559072972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اشارت مصادر مطلعة الى ان دمشق بدأت برعاية اتصالات بين قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي  والنائب اسعد حردان من اجل العمل اعادة توحيد الحزب، وانهاء الخلاف الحاصل.

وقالت المصادر ان  من بين نقاط البحث عودة حردان الى الحزب مقابل خطوات حزبية  تتعلق بالانتخابات الداخلية،  لكن يبدو ان  الموضوع محور اراء مختلفة  داخل قيادات الحزب لم تحسم حتى اللحظة.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-06-21
09:16 | 2021-06-21
08:52 | 2021-06-21
08:51 | 2021-06-21
08:36 | 2021-06-21
08:14 | 2021-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website