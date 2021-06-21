سوريا تسعى لاجراء مصالحة حزبية!

اشارت مصادر مطلعة الى ان دمشق بدأت برعاية اتصالات بين قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب اسعد حردان من اجل العمل اعادة توحيد الحزب، وانهاء الخلاف الحاصل.



وقالت المصادر ان من بين نقاط البحث عودة حردان الى الحزب مقابل خطوات حزبية تتعلق بالانتخابات الداخلية، لكن يبدو ان الموضوع محور اراء مختلفة داخل قيادات الحزب لم تحسم حتى اللحظة.