لبنان

الجامعة اللبنانية تُنظّم الامتحانات النهائية لطلابها المتواجدين في دولة الكويت

Lebanon 24
21-06-2021 | 05:19
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انطلقت صباح اليوم الإثنين 21 حزيران 2021 الامتحانات النهائية لطلاب الجامعة اللبنانية المتواجدين في دولة الكويت، بعدما منعت الإجراءات المُتخذة لمكافحة كورونا في مكان إقامتهم انتقالهم إلى بيروت لإتمام امتحاناتهم الحضورية في الجامعة.
وحرصًا على مصلحة الطلاب وبناء على طلب منهم، كان رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب قد طلب من وزارة الخارجية والمغتربين مواكبة هذه الامتحانات وتسهيل إجرائها.
وبناء على تعليمات معالي وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة السيدة زينة عكر وبالتنسيق مع البروفسور أيوب، بدأت الامتحانات اليوم في مقر السفارة اللبنانية في الكويت بإشراف القائم بالأعمال السيد هادي هاشم، على أن تستمر حتى بداية شهر تموز المقبل وتشمل عدة كليات واختصاصات.
 
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