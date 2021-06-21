لبنان

يروّج المخدّرات في مزرعة يشوع وجوارها.. فأوقفته "المعلومات"

Lebanon 24
21-06-2021 | 05:29
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: 
 
"توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي عن قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في مزرعة يشوع والمناطق المجاورة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من كشف هويته، ويدعی:

- م. ق. (من مواليد عام 1989، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء وبحقّه عدّة ملاحقات قضائية بجرائم مخّدرات، والتّسبّب بوفاة شخص.

 بتاریخ 8-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في مزرعة يشوع، على متن سيارته من نوع "نیسان".

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط مسدس حربي، سيجارتي ماريجوانا ودفتر لف سجائر.

بتفتيش منزله ضُبِطَ ما يلي:

- /1،130/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف.

- /166/ غ. من مادة الماريجوانا.

- كمية من الحبوب المخدّرة.

- بذور تستخدم في زراعة الحشيش.

- ميزان حسّاس و/3/ أدوات حديدية تُستخدم لطحن المخدّرات وتعاطيها.

- كمية من الذخائر والأعتدة الحربية.

بالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات في المناطق المذكورة على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

أودع الموقوف والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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