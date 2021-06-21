اعتصام أمام ثكنة الأمير بشير في الأونيسكو على خلفية استدعاء ناشط

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ مجموعة طالبية من الجامعات نفذت اعتصاماً أمام ثكنة الأمير بشير في محلة الاونيسكو، رافضين استدعاء الناشط في شبكة "مدى" السياسية كريم صفي الدين.



واعتبر المعتصمون أن استدعاء صفي الدين "أتى بسبب مشاركته في تظاهرات طالبية واتهامه برشق القوى الأمنية بالحجارة". وأكدوا أنهم يريدون اليوم توجيه "رسالة إلى السلطة بأن لا أحد يستطيع أن يسكتنا ولسنا مكسر عصا".