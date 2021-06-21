اجتماعٌ لبحث أزمة المياه في النبطية.. فقيه: لترشيد الاستهلاك

ترأس محافظ النبطية بالتكليف، حسن فقيه، اجتماعاً انمائياً - حياتياً تشاورياً مع رؤساء اتحادات بلديات محافظة النبطية، للبحث في أزمة المياه الخانقة التي تعاني منها قرى وبلدات اقضية النبطية.وتم خلال اللقاء "البحث في تشكيل خلية أزمة للمياه، لان فقدان المياه يشكل مشكلة كبيرة".ودعا المحافظ فقيه المواطنين الى "ضرورة ترشيد استهلاكهم المياه، لأننا على أبواب فصل الصيف وهناك مشكلة في انقطاع التيار الكهربائي، وقد تواجهنا مشكلة في إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها المواطنون في كافة القرى والبلدات، اذ لا يمكن ان يتحمل المواطن أعباء وتكاليف إضافية في ظل ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة".