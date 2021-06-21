الجيش: خرقان جويان لقوات العدو فوق الجنوب وخرق بحري قبالة الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 20 / 6 /2021 اعتبارا من الساعة 07.00 ولغاية الساعة 16.05 تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي، تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 20 / 6 /2021 الساعة 11.13 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 277 مترا ولمدة 7 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".