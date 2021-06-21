لبنان

عكر بحثت اخر المستجدات مع سفيرة سويسرا في لبنان

Lebanon 24
21-06-2021 | 05:50
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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر النائب أمين شري والنائب نوار الساحلي وبحثت معهما الأوضاع العامة.
ثم إلتقت سفيرة سويسرا في لبنان السيدة مونيكا شموتز كيرغوس في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان يرافقها الملحق العسكري في لبنان والأردن وقبرص الملازم نيكولاس وينتيريغ،  وجرى البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
الوزيرة عكر شكرت سفيرة سويسرا على جهودها في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتمنت لها التوفيق في مهامها الجديدة.
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