في القبة... خلافات بسبب ترويج المخدرات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تخلّله إطلاق نار في منطقة القبة في طرابلس، حيث اقدم المدعو "ع.ط" على اطلاق النار من مسدس حربي بأتجاه المدعو "ع.خ" وذلك بسبب خلافات على ترويج المخدرات، مما ادى الى اصابته في يده اليسرى وقدمه اليمنى فنقل على اثرها الى مستشفى طرابلس الحكومي للمعالجة.وعلى الفور توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث تعمل على ملاحقة مطلق النار.