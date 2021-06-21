تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 13.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة طير حرفا ــ الجنوب".وفي بيان آخر اعلنت قيادة الجيش انه "بتاريخ 21 / 6 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدات عمرا، الضهيرة والبستان ــ الجنوب".وفي بيان ثالث افادت "ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 20 /6 /2021 ولغاية 25 /6 /2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00 من كل يوم إجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".كما افادت في بيان اخير ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 10 / 6 / 2021 ولغاية 30 / 6 / 2021، ما بين الساعة 6.00 والساعة 24.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منطقة السمرلند ـ الجناح والكرنتينا تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".