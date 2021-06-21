في بيروت... حريق محل ومستودع أدوات تنظيف وتعقيم (صور)



أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن فوج اطفاء مدينة بيروت أخمد حريقاً شبّ في محل ومستودع لبيع وتخزين أدوات التنظيف والتعقيم والمحارم ومواداً أخرى بلاستيكية عند مدخل بيروت الشمالي ، وقد تمت السيطرة على الحريق، ويقوم رجال الفوج بعمليات التبريد لتأمين المكان منعاً لتجدد النيران .