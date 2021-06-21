جعجع للرئيسين عون ودياب: عليكما اتخاذ قرار سريع وفوري

صدرعن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

إنها لمأساة يتسبب بها رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال بتركهما الناس معلقين بين السماء والأرض، لا يعرفون ماذا يحدث او ماذا سيكون غدهم. هم لا يعرفون إذا كان البنزين مؤمنا والمازوت متوفرا أم لا؟ ولا يعرفون ما مصير الأدوية التي هم بحاجة إليها وما إذا كانت مؤمنة ام غير موجودة؟ ولا يعرفون ما مصير حياتهم في حال احتاجوا إلى عملية جراحية وهل ستتأمن المستلزمات الطبية التي هم بحاجة إليها في هذه العملية أم لا؟ ولا يعرف مرضى غسيل الكلى ما مصيرهم في اليوم التالي إذا لم تتأمن المستلزمات المطلوبة؟فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال، إما أن تتدبرا أمركما في توفير الموازنات اللازمة للاستمرار بالدعم، طبعا من خارج الاحتياطي الالزامي وبعد ترشيده وحصره فقط بالعائلات المحتاجة، وإما عليكما صراحة وجهارا رفع الدعم لكي يعرف اللبنانيون ماذا عليهم ان يفعلوا.