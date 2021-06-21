لبنان

اجتماع لهيئة الاشراف على الانتخابات

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:50
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بيان صادر عن هيئة الإشراف على الإنتخابات 


عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً نهار الإثنين الواقع فيه 21\6\2021 مع ممثلي المنظمات الدولية التالية بمبادرة من الأخيرة : 
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP
- الإتحاد الأوروبي  EU
- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية   USAID
- منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان UNSCOL  

وجرى التداول بشأن الإنتخابات النيابية العامة القادمة في أيار 2022 ، ودور هيئة الإشراف على الإنتخابات وحاجاتها لمراقبتها والإشراف عليها وفقاً للأصول. 
 
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