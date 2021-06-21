اجتماع لهيئة الاشراف على الانتخابات

بيان صادر عن هيئة الإشراف على الإنتخاباتعقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً نهار الإثنين الواقع فيه 21\6\2021 مع ممثلي المنظمات الدولية التالية بمبادرة من الأخيرة :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPالإتحاد الأوروبي EUالوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDمنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان UNSCOLوجرى التداول بشأن الإنتخابات النيابية العامة القادمة في أيار 2022 ، ودور هيئة الإشراف على الإنتخابات وحاجاتها لمراقبتها والإشراف عليها وفقاً للأصول.