عون أبرق إلى رئيسي وغوتيريس: لم نيأس من الوصول لحلّ مع وجود العقلاء





موقف عون نقله عنه النائب جميل السيّد الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف منها.



الهلال الاحمر الكويتي

الى ذلك، أشاد عون بـ"العلاقات التاريخية التي تربط بين لبنان والكويت، ووقوفها أميراً وحكومة وشعبا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، إضافة الى فتح ابوابها امام اللبنانيين للمساهمة في النهضة الاقتصادية الكويتية". أكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنه على "رغم كل ما يجري" فإنه لم ييأس "من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناط بها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".موقف عون نقله عنه النائب جميل السيّد الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف منها.الى ذلك، أشاد عون بـ"العلاقات التاريخية التي تربط بين لبنان والكويت، ووقوفها أميراً وحكومة وشعبا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، إضافة الى فتح ابوابها امام اللبنانيين للمساهمة في النهضة الاقتصادية الكويتية".

واعتبر أن "امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجالات".