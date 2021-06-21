لبنان

عون أبرق إلى رئيسي وغوتيريس: لم نيأس من الوصول لحلّ مع وجود العقلاء

Lebanon 24
21-06-2021 | 06:55
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أكد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، أنه على "رغم كل ما يجري" فإنه لم ييأس "من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناط بها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية".

موقف عون نقله عنه النائب جميل السيّد الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ومواقف الأطراف منها.

الهلال الاحمر الكويتي
الى ذلك، أشاد عون بـ"العلاقات التاريخية التي تربط بين لبنان والكويت، ووقوفها أميراً وحكومة وشعبا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، إضافة الى فتح ابوابها امام اللبنانيين للمساهمة في النهضة الاقتصادية الكويتية".
واعتبر أن "امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح عبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيين وحرصه على توفير كل ما يساعد على تخطي المحنة التي يعيشها في مختلف المجالات".
واستذكر رئيس الجمهورية "الصداقة التي جمعته بالامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي وقف الى جانب لبنان في المحافل الاقليمية والدولية، ومده بالدعم في كل الظروف".

كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال مساعد الساير، في حضور سفير الكويت في لبنان عبد العال سليمان القناعي.

تهنئة الرئيس الايراني المنتخب
الى ذلك، وجه الرئيس عون الى الرئيس الايراني المنتخب الشيخ ابراهيم رئيسي برقية تهنئة بانتخابه، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة، ومؤكدا على علاقات الصداقة التي تجمع بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

تهنئة الامين العام للامم المتحدة
كذلك، أبرق الرئيس عون الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس مهنئا بإعادة انتخابه أمينا عاما للامم المتحدة ومؤكدا على تطوير العلاقات بين لبنان والمنظمة الدولية في المجالات كافة.
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