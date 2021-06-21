إطلاق خدمة العيادة الطبية في موقع حديقة البطاركة الديمان

نظمت "رابطة قنوبين للرسالة والتراث" وجماعة الراهبات الأنطونيات في موقع حديقة البطاركة، الديمان لقاء إطلاق خدمة العيادة الطبية الجديدة في الموقع.وشارك في اللقاء الذي عقد في "بيت الذاكرة والأعلام" الامين العام لرابطة قنوبين المحامي جوزف فرح، رئيس اقليم "كاريتاس" - الجبة الدكتور ايليا ايليا، الأخت غريس الخوند الأنطونية ومجموعة من المهتمين، الذين استمعوا الى محاضرة الدكتور نادر يونس عن "معالجة أوجاع العظام والمفاصل وآلام الظهر" وسواها، بعد ترحيب من منسق أنشطة حديقة البطاركة الزميل جورج عرب، وشرحه "الخدمة الجديدة التي تنطلق بإدارة الراهبات الأنطونيات كأحد الأوجه التنموية الإجتماعية لموقع الحديقة، الى جانب التدريب المهني والرياضي وأعمال المشغل الحرفي".وتناول الدكتور يونس "الجوانب الطبية العلمية لظاهرة الوجع والألم"، مركزا على "أهمية تعزيز الطب الوقائي، الذي يحصن الإنسان، ويخفف الأعباء المادية للعناية الطبية على المستويين الرسمي والأهلي".وشرح "أساليب معالجة أوجاع المفاصل والعظام وآلام الظهر بواسطة تدليك الرقبة حيث تموضع أعصاب الجسم كاملة". وشدد على "ضرورة نشر التوعية على الطب الوقائي، الذي يسهم في توفير حياة صحية أفضل للإنسان". وأبدى "الإستعداد الكامل للعمل التطوعي توفيرا لخدمة أبناء المناطق الريفية في هذه الظروف الإقتصادية القاسية.ثم كانت شهادات لعدد من الذين عالجهم الدكتور يونس وحققوا شفاء تاما.بعد ذلك، شكرت الأخت الخوند الدكتور يونس على تجاوبه لتوفير هذه الخدمة،وقالت: "ان خدمتنا هذه كراهبات تنطلق من دعوة الله لنا الى تحرير النفوس، والى شفاء الأجساد المتألمة". وأوضحت أن "بدل هذه الخدمة سيكون رمزيا على المرضى، وستغطى الكلفة مؤسسات لقاء "القلب الواحد" العاملة في إطار التعاون والتنسيق في نيابة الجبة من الأبرشية البطريركية، والتي التزمت الدعم حتى الآن هي: "كاريتاس"، رابطة قنوبين، فردايسو، سيل - حبيب كيروز - وتجمع موارنة من أجل لبنان، بالإضافة الى ما قدمه مؤسس "بيت داود للعناية بالعجزة والمسنين" في الموقع المهندس مروان الحايك من تجهيزات ومعدات للعيادة".وفي نهاية اللقاء، تسلم الدكتور يونس هدية شكر وتقدير من منشورات رابطة قنوبين المتصلة بتراث الوادي المقدس.